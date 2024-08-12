شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التجارة العالمية تعلن عن المجموعة الأولى من قادة التجارة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منظمة التجارة العالمية عن المرشحين الذين تم اختيارهم لبرنامج قادة التجارة الشباب لعام 2024، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز فهم أفضل لعمل منظمة التجارة العالمية والتجارة الدولية بين الشباب، وقد تم اختيار ثمانية أفراد من القارات الست للمشاركة في البرنامج الافتتاحي الذي يستمر لمدة عام واحد، ابتداءً من 7 أغسطس الجارى.

ويهدف برنامج قادة التجارة الشباب بحسب الموقع الرسمي للمنظمة، لتقريب الشباب من عمل منظمة التجارة العالمية، ومن خلال إنشاء شبكة عالمية من قادة التجارة الشباب المتحمسين، تهدف المنظمة إلى تعزيز فهم أفضل لدور منظمة التجارة العالمية في دعم التجارة الدولية.

أشار إن قادة التجارة الشباب مدعوون لتقديم أفكار جديدة حول دور التجارة ومنظمة التجارة العالمية، مع إتاحة الفرصة لهم أيضًا للتعرف على عمل المنظمة وتعزيز مهمتها، لافتا انه بعد عملية اختيار صارمة، تم اختيار 8 مرشحين من بين ما يقرب من 2000 طلب من جميع أنحاء العالم لتشكيل المجموعة الأولى من قادة التجارة الشباب في منظمة التجارة العالمية. تم اختيار المشاركين المختارين على أساس خلفيتهم وخبراتهم، وقوة طلباتهم.

المرشحين المختارين هم:

1 - إريك أندرو، نيجيريا، مؤسس وقائد فريق في شركة AgrofixiNG الزراعية غير الربحية

2 - فيبي بريتن، أستراليا، مناصرة للشباب والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Inspire Tomorrow Education

3 - هيو جونز، كندا، محامي شاب في التجارة الدولية

4 - ياسين كروك، فرنسا، طالب بكالوريوس في العلوم السياسية في جامعة العلوم السياسية في ليل

5 - صني لي، الصين، شاب محترف في العلاقات الدولية

6 - فلورنسيا ماستروريلي، الأرجنتين، محامية شابة في مجال التجارة الدولية

7 - ناسوبيلا نغامبي، ملاوي، باحثة في القانون التجاري الدولي

8 - إلينا سلطانبيكوفا، جمهورية قيرغيزستان، طالبة بكالوريوس في العلاقات الدولية

اشارت المنظمة انه ستتاح للمشاركين الفرصة للاستفادة من الدورات التدريبية التي تنظمها منظمة التجارة العالمية، للاستفادة من مشورة وتوجيه أمانة منظمة التجارة العالمية، والحصول على الدعم عند تنظيم الأنشطة المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية في بلدانهم الأصلية.

وسيسافر المشاركون أيضًا إلى جنيف لحضور المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية لعام 2024 في سبتمبر، حيث سيحضرون ورشة عمل لمدة يوم كامل ويشاركون بنشاط في أنشطة المنتدى.

