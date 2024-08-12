شكرا لقرائتكم خبر عن "المشروعات الصغيرة": شرط العرض على رئيس الوزراء قبل إغلاق المصانع قرار تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

وصف اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرار الحكومة بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالقرار التاريخى الذى سيعطى دفعة غير مسبوقة للمستثمرين والصناع ويرفع من معدلات الثقة فى مناخ الاستثمار ويساعد فى زيادة تحفيز ضخ الأموال فى مجال الصناعة وتقليل معدلات المخاطرة برأس المال فى إنشاء المصانع فى مصر .

وأوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، أن قطاع الصناعة كان يعانى من البيروقراطية الشديدة وتباطؤ الأداء الإدارى لموظفى الحكومة المتعاملين مع القطاع وكان هناك مشكلات كبيرة نتيجة لعدم التعامل المرن بين الرقابة والمستثمرين مما يتسبب فى مشكلات لا حصر لها بسبب عدم التعامل بروح القانون والتعنت فى اتخاذ قرارات الغلق او الغرامات دون إعطاء فرص كافية لتلافى الأخطاء او المخالفات، الأمر الذى قد يترتب عليه إفلاس المنشأة أوغلقها بشكل دائم بسبب عدم القدرة على استكمال عقود توريد فى المواعيد المحددة ودفع شروط جزائية مجحفة .

وأضاف أن وزارة الصناعة تشهد إصلاحات إدارية غير مسبوقة لاستعادة ثقة المستثمرين فى المناخ الصناعى المصرى، وأن جميع منظمات المجتمع المدني الاستثمارية وأولهم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة حريصة على مزيد من التعاون لتنمية القطاع الصناعي وتوفير كافة سبل الدعم للوزارة الجديدة متوجهين بالشكر للفريق كامل الوزير وزير الصناعة على ما يبذله من جهود مضنية لدعم الاستثمار الصناعى واتخاذه لقرارات حكيمة وعادلة لصالح التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات خطط التصدير التى أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.