شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم توقعات متوسطات أسعار النفط 2024.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك"، أن سوق النفط العالمية تحيط بها حالة مرتفعة من عدم اليقين يصعب معها تحديد مستوى محدد قد تصله أسعار النفط الخام، ولكن من المتوقع أن تتلقى تلك الأسعار دعماً خلال الربع الثاني من عام 2024 من استمرار استهداف البنية التحتية للمصافي الروسية وسط الأزمة الروسية الأوكرانية - الأمر الذي من شانه تقييد صادرات المنتجات النفطية الروسية، والانقطاعات غير المخطط لها في الإمدادات، وقرار دول أوبك + بالإبقاء على سياساتها الإنتاجية الحالية، فضلاً عن مؤشرات التحفيز الاقتصادي في الصين، وبداية موسم القيادة الصيفي.

وتابع التقرير ،أنه من العوامل التي يتوقع أن تؤثر سلباً على أسعار النفط الخام خلال الربع الثاني 2024 اقتراب السوق النفطية من حالة Contango وهي الحالة التي ترتفع فيها قيمة العقود المستقبلية للنفط الخام عن قيمة العقود لأقرب شهر استحقاق، في ظل تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية نتيجة انحسار المخاوف بشأن نقص الإمدادات الفورية.

يأتي ذلك إلى جانب التوقعات بشأن إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على خلفية استمرار التضخم مما قد يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وتراجع الطلب في أكبر مستهلك عالمي للنفط.

تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن متوسط سعر خام غرب تكساس الأمريكي سيرتفع إلى 84.76 دولار برميل في الربع الثاني من عام 2024 ،في حين تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن متوسط سعر النفط خام برنت وخام دبي وخام غرب تكساس) سينخفض بنسبة 2.5% ليصل إلى 78.60 دولار / برميل في عام 2024.