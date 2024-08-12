شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد السيارات الزيرو المرخصة خلال يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الاجباري أن عدد السيارات " الملاكى - الزيرو " والتي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال يوليو 2024 سجلت حوالي 17390سيارة ملاكى .

جاء من بينها 394سيارة موديل 2021 و864سيارة موديل 2022 و2093سيارات موديل 2023 و11671موديل 2024 و2368سيارة موديل 2025.

يذكر ان البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر يوليو 2024 قد اوردت فى تقريرها ان عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 39665مركبة وهذا يعنى إرتفاع ارقام المبيعات عن الشهر السابق (يونيه).

كما أكد التقرير أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2714مركبة موديل 2021و4746مركبة موديل2022 و5774مركبة موديل 2023 و22994 مركبة موديل 2024 و3437 مركبة موديل 2025 .