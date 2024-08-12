شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024 استقراراً ملحوظًا بعد تغيرات واضحة منذ منتصف الشهر الماضى، وسجل سعر كيلو البلطي مقاس رقم 1 مستويات 62 لـ 67 جنيهًا والبلطى مقاس 2 يسجل 59 إلى 61 جنيهًا والبلطى الأسوانى 30 إلى 70 جنيهًا والفيلية البلطي 50 إلى 250 جنيهًا.

وكشفت بيانات سوق العبور أن سعر قشر البياض 150 إلى 250 جنيها فى سوق الجملة وسجل سعر القشر بياض البلدي 100 و 140 جنيهًا والبياض الأملس 100 إلى 140 جنيهًا والبياض الأملس 2 سجل 40 و90 جنيهًا، قراميط – شيلان 30 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر المكرونة السويس 86 و 146 جنيها للكيلو في الأسواق بالجملة والمكرونة المجمدة 30 لـ 60 جنيها و السمك الموسي يسجل 200 لـ 420 جنيهاً والكاليماري يسجل 250 و420 جنيها للكيلو والكابوريا 40 و185 جنيهًا.