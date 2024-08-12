شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن فى مصر اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن في مصر اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024 بعد هبوط بحوالي 3 جنيهات، ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 67 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 80 إلى 83 جنيها للكيلو تقريباً.

وقالت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تراجع واضح منذ مطلع الشهر الحالي بعد صعود ملحوظ بنهاية تعاملات الشهر الماضي وصلت بالأسعار إلى 75 جنيهًا عادت لتنخفض عند 67 جنيهًا.

وأشار إلى أن سعر البيض في الأسواق سجل استقرارا عند 156 جنيها للبيض الأبيض و 144 جنيها للبيض البلدي و 155 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار .