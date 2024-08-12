شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء البلدى اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024 في الأسواق استقرارا ملحوظا عند نفس مستويات مطلع هذا الشهر بالتزامن مع ضخ كميات كبيرة من قبل الحكومة لتوفير احتياجات المستهلكين.

وأشار تقرير الأسعار الصادر من وحدة البحوث فى الغرفة التجارية إلي أن سعر اللحوم"العجالي " يواصل استقراره بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلى أخرى.



وتسجل اللحوم فى بعض المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و 290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات وبعض القطعيات فى المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.