شكرا لقرائتكم خبر عن «أماك»: صدور رخصة كشف عن خام الكوارتز من وزارة الصناعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) صدور رخصة كشف عن خام الكوارتز من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن موقع الرخصة : منطقة نجران/منطقة عسير .
وأضافت أن تاريخ إصدار الرخصة: أمس، فيما تنتهي في 10 أغسطس 2029.
وأفادت بأن المساحة الإجمالية للرخصة:90.15كم2، فيما صدرت وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 1441/10/19هـ ولائحته التنفيذية.
وستجري الشركة الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة.
وأوضحت أن قيمة وتوقيت الأثر المالي لصدور هذه الرخصة سيتضح بعد الانتهاء من الدراسات والأعمال الإستكشافية خلال المدة النظاميّة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الرخصة في حينه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن موقع الرخصة : منطقة نجران/منطقة عسير .
أخبار متعلقة
«يوسف محمد ناغي» تبيع حصتها في «بروج» بـ22.5 مليون ريال
البورصة المصرية تغلق على ارتفاع
وأفادت بأن المساحة الإجمالية للرخصة:90.15كم2، فيما صدرت وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 1441/10/19هـ ولائحته التنفيذية.
وستجري الشركة الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة.
وأوضحت أن قيمة وتوقيت الأثر المالي لصدور هذه الرخصة سيتضح بعد الانتهاء من الدراسات والأعمال الإستكشافية خلال المدة النظاميّة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الرخصة في حينه.