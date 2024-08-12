شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و268 مليون دولار صادرات مصر من الفواكه الطازجة خلال 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الصادرات المصرية من الفواكة الطازجة حققت ارتفاعا ملحوظا في الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

وسجل إجمالي صادرات مصر من الفواكة الطازجة نحو مليار و268 مليون دولار في الفترة المذكورة من العام الجاري، ارتفاعا من مليار و106 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 161 مليون و378 ألف دولار.

وتشهد صادرات الفواكة الطازجة ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الجاري، حيث سجل إجمالي الصادرات في شهر مايو الماضي 312 مليون و749 ألف دولار، مقابل 266 مليون و496 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 46 مليون و250 ألف دولار.

وأرتفعت الصادرات المصرية في شهر مايو الماضي، مقابل نفس الشهر من العام الماضي 2023، مدفوعة بزيادة صادرات بعض السلع وأهمها فواكه طازجة بنسبة 17.4٪، بالإضافة إلى صادرات الملابـس الجاهزة بنسبـة 5.5%، والعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 32.2٪، وأخيرا صادرات السجــاد والكليــم بنسبة 1.3٪.

وفى المقابل سجلت الوردات المصرية انخفاضا قيمته 7.38 مليار دولار فى شهر مايو الماضى، مقابل 7.77 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 5.1٪، وذلك نتيجة لتراجع الواردات في بعض السلع أهمها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب حيث سجلت نحو 405 مليون دولار فى مايو الماضى، مقابل 407 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت نسبته 0.3%، يليه واردات مصر من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 304 مليون دولار فى مايو الماضى، مقابل 313 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت نسبته 2.9% .