شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه وخام برنت يسجل 79.59 دولار والان مع تفاصيل الخبر

حافظ النفط في التعاملات الآسبوعية اليوم على معظم المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت 3% نتيجة توترات جيوسياسية وبيانات اقتصادية جيدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات أو 0.09 % إلى 79.59 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين أو 0.03 % إلى 76.86 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة "يظل المتعاملون قلقين من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط".

وأنهى خام برنت الأسبوع الماضي مرتفعًا أكثر من 3.5 % على مدار الأسبوع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 4 % بفضل البيانات الاقتصادية الجيدة وزيادة الآمال في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.