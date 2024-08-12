شكرا لقرائتكم خبر عن «يوسف محمد ناغي» تبيع حصتها في «بروج» بـ22.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة بروج للتأمين التعاوني خطابا من المساهم المؤسس/ شركة يوسف محمد ناغي المتحدة، أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الخطاب يفيد بالتوصل إلى اتفاق نهائي لإتمام صفقة بيع وشراء خاصة وذلك ببيع كامل حصة شركة يوسف محمد ناغي المتحدة في شركة بروج والبالغة 1,500,000 سهم لصالح/شركة بوابات اليسر للاستثمار المحدودة، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة الصفقة 22,500,000 ريال.
وعلى أثر ذلك في حال إتمام الصفقة ونقل الأسهم بين المُساهمين سيكون هُنالك تغير في كبار مساهمي الشركة، على أن يتم الإعلان في حال وجود أي تطور جوهري وعند إتمام نقل الأسهم بين المساهمين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الخطاب يفيد بالتوصل إلى اتفاق نهائي لإتمام صفقة بيع وشراء خاصة وذلك ببيع كامل حصة شركة يوسف محمد ناغي المتحدة في شركة بروج والبالغة 1,500,000 سهم لصالح/شركة بوابات اليسر للاستثمار المحدودة، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة الصفقة 22,500,000 ريال.
وعلى أثر ذلك في حال إتمام الصفقة ونقل الأسهم بين المُساهمين سيكون هُنالك تغير في كبار مساهمي الشركة، على أن يتم الإعلان في حال وجود أي تطور جوهري وعند إتمام نقل الأسهم بين المساهمين.