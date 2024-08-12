شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية التعلم»: إصدار النظام الأساسي والسجل التجاري لشركة تابعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أكاديمية التعلم الانتهاء من إصدار النظام الأساس والسجل التجاري لشركتها التابعة تحت مسمى شركة مدارس التعلم الأهلية، شركة ذات مسوؤلية محدودة (شخص واحد) مملوكة بالكامل للشركة برأس مال 10 ملايين ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 19 مايو الماضي، موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة.
وسيكون نشاط الشركة قائماً على التأسيس، والتشغيل، والاستحواذ على مدارس في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي.
ويدعم هذا التوجه الخبرة الكبيرة والمميزة لإدارة الشركة في قطاع التدريب والتعليم والنجاحات التي حققتها على مدى عشرين عاماً، علماً بأن تأسيس المدارس سيكون من خلال موارد الشركة و التمويل الخارجي.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 19 مايو الماضي، موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة.
وسيكون نشاط الشركة قائماً على التأسيس، والتشغيل، والاستحواذ على مدارس في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي.
ويدعم هذا التوجه الخبرة الكبيرة والمميزة لإدارة الشركة في قطاع التدريب والتعليم والنجاحات التي حققتها على مدى عشرين عاماً، علماً بأن تأسيس المدارس سيكون من خلال موارد الشركة و التمويل الخارجي.