الاقتصاد

«أكاديمية التعلم»: إصدار النظام الأساسي والسجل التجاري لشركة تابعة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أكاديمية التعلم الانتهاء من إصدار النظام الأساس والسجل التجاري لشركتها التابعة تحت مسمى شركة مدارس التعلم الأهلية، شركة ذات مسوؤلية محدودة (شخص واحد) مملوكة بالكامل للشركة برأس مال 10 ملايين ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 19 مايو الماضي، موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة.
وسيكون نشاط الشركة قائماً على التأسيس، والتشغيل، والاستحواذ على مدارس في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي.
ويدعم هذا التوجه الخبرة الكبيرة والمميزة لإدارة الشركة في قطاع التدريب والتعليم والنجاحات التي حققتها على مدى عشرين عاماً، علماً بأن تأسيس المدارس سيكون من خلال موارد الشركة و التمويل الخارجي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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