شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق تداول أسهم 3 شركات مدرجة في السوق الرئيسية لجلسة واحدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية تعليق تداول أسهم 3 شركات مدرجة في السوق الرئيسية، لجلسة تداول واحدة، اليوم الإثنين.
وقالت تداول السعودية: إن تعليق تداول أسهم تلك الشركات، نظرا لعدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
ونوهت تداول السعودية باتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الإثنين 08/02/1446 هـ الموافق 12/08/2024م.
2. يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الثلاثاء 09/02/1446هـ الموافق 13/08/2024م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الإثنين 06/03/1446 الموافق 09/09/2024 م.
3. في حال لم تعلن إحدى الشركات القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 07/03/1446 الموافق 10/09/2024 م حتى إعلانها عن القوائم المالية.
وقالت تداول السعودية: إن تعليق تداول أسهم تلك الشركات، نظرا لعدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
تعليق تداول أسهم 3 شركاتأضافت أن الشركات هي: شركة الأعمال التطويرية الغذائية، والشركة السعودية للصادرات الصناعية، وشركة النايفات للتمويل.
ونوهت تداول السعودية باتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الإثنين 08/02/1446 هـ الموافق 12/08/2024م.
2. يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الثلاثاء 09/02/1446هـ الموافق 13/08/2024م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الإثنين 06/03/1446 الموافق 09/09/2024 م.
3. في حال لم تعلن إحدى الشركات القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 07/03/1446 الموافق 10/09/2024 م حتى إعلانها عن القوائم المالية.