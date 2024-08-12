شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«ساسكو» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 70% من «تدبير» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مفعول المذكرة يسري من تاريخ توقيعها، أمس، من قبل الطرفين وستظل نافذة لمدة (90) يوماً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.

وعينت ساسكو شركة سلطان الشبيلي لتقييم شركة تدبير وسوف يتم تعيين مستشار مختص لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية.

وأضافت أنه لم يتم تعيين مستشار مالي من قبل شركة تدبير خلال هذه المرحلة.

وأفادت بأن المذكرة مبرمة بين شركة استثمارات السيارات والمعدات لغرض استحواذها على نسبة 70% من إجمالي حصص شركة تدبير للاستقدام بقيمة 85 مليون ريال مشروطة بتحويل الشركة من فئة (ب) إلى فئة (أ) وزيادة رأس المال ليصبح 100 مليون ريال بدلا من 20 مليون ريال.

وتتضمن المذكرة تحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين، وإتمام الدراسات النافية للجهالة للتحقق من وضع الطرف الثاني القانوني والمالي والخروج بنتائج مرضية للطرف الأول.

وتشمل مذكرة التفاهم عدداً من البنود المتعارف عليها والتي تنظم سرية المعلومات، وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع إلى اتفاق الطرفين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة مجتمعة.

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) توقيع إحدى شركاتها التابعة (شركة استثمارات السيارات والمعدات) مذكرة تفاهم مع شركة تدبير للاستقدام وذلك بغرض الاستحواذ على نسبة (70%) من رأس مال الشركة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مفعول المذكرة يسري من تاريخ توقيعها، أمس، من قبل الطرفين وستظل نافذة لمدة (90) يوماً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.وعينت ساسكو شركة سلطان الشبيلي لتقييم شركة تدبير وسوف يتم تعيين مستشار مختص لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية.وأضافت أنه لم يتم تعيين مستشار مالي من قبل شركة تدبير خلال هذه المرحلة.وأفادت بأن المذكرة مبرمة بين شركة استثمارات السيارات والمعدات لغرض استحواذها على نسبة 70% من إجمالي حصص شركة تدبير للاستقدام بقيمة 85 مليون ريال مشروطة بتحويل الشركة من فئة (ب) إلى فئة (أ) وزيادة رأس المال ليصبح 100 مليون ريال بدلا من 20 مليون ريال.وتتضمن المذكرة تحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين، وإتمام الدراسات النافية للجهالة للتحقق من وضع الطرف الثاني القانوني والمالي والخروج بنتائج مرضية للطرف الأول.وتشمل مذكرة التفاهم عدداً من البنود المتعارف عليها والتي تنظم سرية المعلومات، وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع إلى اتفاق الطرفين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة مجتمعة.