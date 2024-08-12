شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة» تعلن عدم تمكنها من نشر النتائج المالية للربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عدم التمكن من نشر النتائج المالية ‏ الأولية للربع الأول للفترة المالية المنتهية في 30 – 06 – 2024م في الوقت المحدد لذلك.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدم نشر النتائج، بسبب عدم اعتماد القوائم المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31 – 03 – 2024 وذلك لعدم اكتمال نصاب مجلس الإدارة لاعتماد القوائم.

وأوضحت أنها ستعلن عن تطورات عدم التمكن من نشر النتائج المالية بشكل شهري، مع الالتزام بالإعلان دون تأخير حال وجود أي تطورات جوهرية.

ونوهت بتطبيق إجراءات تعليق تداول الأوراق ‏المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج.

وأفادت بوجود جدول زمني للإجراءات المتخذة أو التي ستتخذها الشركة لنشر النتائج المالية، وذلك بانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لاستكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 12 / 08 / 2024، واعتماد القوائم المالية السنوية قبل تاريخ 30 – 08 – 2024.

وأوضحت أن التاريخ المتوقع لنشر النتائج المالية 02/ 09 / 2024.

وأشارت إلى أن تاريخ تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، 1446-02-08 الموافق 2024-08-12.