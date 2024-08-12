شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع.. وعيار 21 يسجل 3470 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الأسبوع بعد هبوط في ختام تعاملات أمس، وسجلت الأسعار مستويات 3470 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون مصنعية وذلك وسط ارتفاع سعر الذهب العالمي قرب 2431 دولار.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3966 جنيها. عيار 21 يسجل 3470 جنيها. عيار 18 يسجل 2974 جنيها. عيار 14 يسجل 2313 جنيها. الجنيه الذهب 27760 جنيه.إعفاء الذهب من الجمارك.. مطلب جديد لشعبة الذهب

عقد أعضاء مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً عاجلاً لبحث سبل التعامل مع الأحداث الأخيرة غير المعتادة التي أصابت أسعار الذهب العالمية مؤخرا، والتي أثرت بشكل كبير على السوق المصري.

وقد صرح المهندس هاني ميلاد رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بأن أعضاء مجلس إدارة الشعبة قد اتفقوا على رفع مذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية لعرض خطة الشعبة خلال المرحلة القادمة بالمقترحات التي من شأنها تنظيم القطاع ومحاولة الحفاظ بقدر الإمكان على مستوى من الاستقرار والتوازن في السوق الداخلي في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية العنيفة التي تحدث على مستوى العالم، وتتضمن اقتراحاً لإعادة تطبيق قرار إعفاء الذهب القادم مع المصريين العائدين من الخارج من الجمارك، وذلك كإجراء من شأنه احداث موازنة بين العرض والطلب لاستيعاب الزيادة في الطلب التي حدثت بالسوق مع ارتفاع السعر العالمي والتي قد تؤدي إلى خلق أزمات في السوق تؤثر في النهاية على اقتصاد الدولة بالكامل في هذه المرحلة الحرجة.

وأشار المهندس هاني ميلاد إلى نجاح تجربة تنفيذ قرار الإعفاء في السابق لمدة سنة انتهت في 10مايو الماضي بعد أن وصل السوق لمرحلة جيدة من الاستقرار، وعاد سعر الذهب في السوق المحلي للمستوى الطبيعي المواكب للسعر العالمي بعد أن ارتفع السعر المصرى عن العالمي بنسبة غير منطقية بسبب المضاربات.

وأكد أنه خلال فترة الإعفاء دخل إلى مصر حوالي 4 أطنان ذهب مع المصريين العائدين من الخارج، وأن تكرار تنفيذ القرار سيكون قادرا على تهدئة الأوضاع والممارسات العشوائية ويعيد الأمور لنصابها الصحيح.