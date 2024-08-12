شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن دور "ابدأ" فى صناعة مكونات محطات تنقية المياه والصرف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تسعي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " لتوطين صناعات متنوعة محليا، وكانت شركة "نوڤا للتنمية الصناعية" إحدى شراكات شركة "ابدأ" الذراع التنفيذي لتنمية المشروعات للمبادرة، حيث تم مؤخرا توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من كبرى الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات "محطات المياه والصرف الصحي"، جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين وتشجيع الصناعات المحلية المتنوعة خلال العام الجاري 2024 .

وللتعرف علي شكل التعاون بين كل من مصنع "نوڤا" بالشراكة مع شركة "ابدأ" وبعض الشركات الأجنبية المتخصصة في تصنيع مستلزمات محطات مياه الشرب والصرف الصحي فهي كالآتي:

أولا: جاء هذا التعاون ضمن جهود مبادرة "ابدأ" في زيادة الاستثمارات الصناعية وتوطين صناعات حديثة، حيث يُعد نوڤا المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا الذى يقوم بإنتاج المكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحي.

ثانيا: يأتي المصنع بطاقة إنتاجية تُقدر بحوالي 1500طن من منتجات الستانلس سنويا .

ثالثا: يهدف مصنع "نوفا" لتقليل الفاتورة الاستيرادية المصرية بحوالي 100 مليون دولار في العام الأول.

رابعا: يوفر المصنع فرص كبري للكوادر المصرية لإكتساب الخبرات العالمية في هذا المجال، وخاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع المياه والصرف، ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري .

خامسا: اهتمام كبير من الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاتها العاملة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، لتقديم كل الدعم والتشجيع للصناعات الوطنية.

سادسا: شكل التعاون في هذه الصناعة الهامة شمل برتوكول التعاون كل من مصنع "نوڤا" للتنمية الصناعية، وشركة Technofanghi الإيطالية، وشركة Parkson الأمريكية، وشركتي MUHR، وOTT الألمانية.

يذكر أن ﻣﺼﻨﻊ "ﻧﻮﻓﺎ" ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، هو المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يقوم بإنتاج المكونات اللازمة لمحطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب .