شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: إزالة مخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بأراض وفيلات بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنفيذ حملات مكبرة أسفرت عن إزالة مخالفات بناء وغلق وتشميع أنشطة مخالفة بقطع أراضٍ سكنية وفيلات، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن جهود أجهزة المدن الجديدة المختلفة للتعامل مع المخالفات.

وشدد الوزير علي أن مواجهة المخالفات، وسرعة التعامل معها، هي مسئولية رئيس كل جهاز مدينة، مشيرا إلي أنه لا تصالح علي أي مخالفة بناء جديدة، وستتم الإزالة لأي مخالفة بناء جديدة علي الفور، وهناك فرق متابعة علي أرض الواقع مهمتها رصد المخالفات، وسرعة التعامل معها بحسم.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تمت إزالة مبانٍ مخالفة لزيادة في النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم ٢٤٣ بنفسج ١، والقطعة رقم ٢١٦ ياسمين ٧، وكذا إزالة أعمدة مخالفة بالقطعة رقم ٦٠ بنفسج ١١ بالتجمع الأول، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال مالكي القطع المخالفة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إزالة مبان مخالفة لزيادة في النسبة البنائية للردود الخلفي بالقطعة 13 القرنفل، وتنفيذ قرار غلق وتشميع ورفع العداد للفيلا رقم ٣٤ مجموعة ١٣ بمدينة الرحاب لتغيير نشاط الفيلا من سكني إلى مطعم، ومصادرة والتحفظ على المعدات وإيداعها بمخازن الجهاز، وتنفيذ قرار غلق وتشميع لوحدة بالدور الأرضى بفيلا رقم ١٨ منطقة ١ حي البنفسج بالتجمع الأول، لتغيير النشاط من سكني إلى إدارى بالمخالفة لشروط التخصيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القطع المخالفة.

وقال الغيطي إنه تم إزالة بناء دور مخالف بالقطعة رقم ٦٠٠ أندلس ٢/٢وإزالة الحوائط والجدران والأعمدة للقطعة، وكذلك إزالة لبناء دور مخالف بالقطعة رقم ٩٠ منطقة ص جاردينا ١ وتم إزالة المباني والحوائط وإنزال السقف، وتنفيذ إزالة لبناء دور مخالف بالقطعة رقم 137 حرف ج جاردينيا 3، وتم إزالة المباني والحوائط، فضلاً عن تنفيذ إزالة لبناء دور مخالف بالقطعة رقم ١٧٥ أندلس ٢/١، وتم إزالة المباني والحوائط والأعمدة بالتجمع الثالث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى أن الحملات بالتجمع الخامس أسفرت عن إزالة مبان مخالفة في غرف السطح بالقطعة رقم ١٩١ نرجس، وإزالة الأعمال المخالفة بالردود الجانبى للقطعة 250 جنوب الأكاديمية، وإيقاف أعمال زيادة غرف سطح للقطعة رقم ٧٧ الحي الثاني المنطقة الأولى، فى وجود مدير التنمية ومدير أمن التجمع الخامس.