نائب وزير الإسكان يجتمع برئيس شركة "مياه القاهرة" لمتابعة أداء ومجهودات الشركة

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القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس مصطفي الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، لمتابعة أداء ومجهودات الشركة في تقديم وتحسين وتطوير خدمات مياه الشرب، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وممثلي شركة مياه الشرب بالقاهرة.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن ذلك يأتى في إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، واستمرار تقييم الأداء للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها وسرعة دخولها الخدمة.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع َبالتأكيد على دعم الوزارة الكامل لكافة رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، للالتزام بتنفيذ المهام المنوطة بهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الأصول، وتنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية إلى ضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية والإيرادات الخاصة بالشركة، والاهتمام بالعنصر البشري والتدريب والتعليم، وبناء قدرات العاملين في جميع القطاعات بالشركة، والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة من الصفين الثاني والثالث، وتوليهم مسئوليات وملفات محددة ومتابعة تنفيذ تلك المهمات.

وفي السياق ذاته، تقدم رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة، بعرض تقديمي عن منظومة خدمات مياه الشرب بالمحافظة، وآليات الشركة في إدارة الاحتياجات المتزايدة علي مياه الشرب، كما شمل العرض موقف المشروعات الجاري تنفيذها بغرض تحسين الضغوط وتوفير كميات المياه المطلوبة ومشروعات الاحلال والتجديد.

وخلال اللقاء، ناقش الدكتور سيد إسماعيل مع الحضور موقف تنفيذ المشروعات القومية في منطقة القاهرة التاريخية، ووجه بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة نظرا لتداخل المشروعات بغرض تحقيق الاستفادة من تنفيذها وفقا للتوقيتات المقررة.

وفي نهاية اللقاء، شدد الدكتور سيد إسماعيل،على سرعة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لترتيب أولويات تنفيذ التدخلات في المشروعات المختلفة، ووجه برفع التقارير الدورية لموقف تنفيذ المشروعات بمنطقة القاهرة التاريخية وإعادة عرض متطلبات شركة مياه الشرب بالقاهرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقاهرة التاريخية، مؤكداً أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كافة سبل الدعم للشركة للتغلب علي مختلف التحديات.