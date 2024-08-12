شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توافق على تعامل شركة التجاري الدولي على شهادات الكربون والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، قرارًا رقم (72) لسنة 2024 الموافقة لشركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، على التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك في ضوء عدم الممانعة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إعمالاً لأحكام قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1732) لسنة 2024.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وافريقيا.

ويمكن السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لأول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار ولتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، وذك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وكافة الأطراف ذات الصلة.