شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 12-8-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالإثنين، 12 أغسطس 2024 11:44 ص
ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الإثنين 12-8-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.48جنيه للشراء، 13.52جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.48جنيه للشراء.
13.52جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
12.58جنيه للشراء.
13.52جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.59جنيه للشراء.
13.53جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.57جنيه للشراء.
13.54جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.57جنيه للشراء.
13.52جنيه للبيع.
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