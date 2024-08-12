شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا: مبادرة ابدأ ساهمت فى خلق صناعات جديدة ستدر على المصريين خيرا وفيرا والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب الدكتور أيمن ابو العلا في تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ساهمت بشكل ملحوظ في خلق صناعات جديدة لم تكن موجودة بالأساس، ولعل البدء في توطين هذا الصناعات سيعود بالخير الوفير علي مصر والمصريين عاجلا وآجلا.

وأضاف "أبو العلا" أن أهداف المبادرة الوطنية تتسق تماما مع خطط القيادة السياسية الحالية للنهوض بالاقتصاد المصري وتوطين الصناعة بل واستقطاب استثمارات جديدة أجنبية وعربية من شأنها توفير آلاف من فرص العمل.