شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبـة اليـوم العالمى للشبـاب.. 39.9% نسبة مساهمة الشباب في قوة العمل عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركــزي للتعبئة العامــة والإحــصاء اليوم الاثنين بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً رسمياً لشباب العالم، وذلك بهدف الاحتفال بالشباب وإبراز أصواتهم وأراءهم وأعمالهم ومبادراتـهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها للمشاركة في الحياة العامة والعملية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار (من النقر الى التقدم : مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة ).

وفي ضـوء الإحصاءات التي يصـدرها الجهاز يمكن استعراض أهـم مؤشرات الشـباب (18-29 سنة) في مصر، وبلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 21,1 مليون نسمة بنسبة 19.9% من إجمالي السكان (51.9% ذكور ـ 48.1% إناث)، وبلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (15 ـ 24 سنة) 18.5 مليون نسمة بنسبة 17.5% من إجمالي السكان وذلك وفقاً لتعريف الشباب بإحصاءات الأمم المتحدة.

وطبقاً لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين - أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي عام (2022/2023)، بلغ إجمـالي عدد الطـلاب المقيدين بالتعليـم العالي 3.7 مليون طالب (51.2% ذكـور، 48.8٪ إناث)، وبلغ اجمالي عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية 2.5 مليون طالب، مقابل 296.9 ألف طالب في الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية.

وبلغت نسبـة المقيـدين فـي الكليات النظرية بالجامعـات الحكومية والأزهـرية 72.6٪ من إجمالي المقيـديـن في تلك الجامعات (44.5% ذكــور، 55.5% اناث) في الكليات النظرية مقابـل 27.4٪ في الكليات العملية منهم (54% ذكـور، 46% اناث).

وبلغـت نسبة المقيديـن في الكليات النظريـة بالجامعات الخاصة والأهلية 22.5٪ من إجمالي المقيدين في تلك الجامعات (47.5% ذكور، 52.5% اناث) من إجمالي المقيدين في الكليات النظرية مقابل 77.5٪ في الكليات العملية (56.5% ذكور، 43.5% اناث).

وبلغ أجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة حكومية وخاصة 199.1 ألف طالب منهم (44.1 ٪ ذكـور، 55.9% إناث).

وبلغ متوسط عدد الطلاب لكل عضـو هيـئة تدريــس ومعاونيهم 22 طالب فـي الجامعات الحكومية والأزهـر مقابل 21 طالب بالجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية.

وبلغ إجمالي عدد خريجـي الجامعـات الحكومية والخاصة 543.6 ألف خريج بنسبة (43.1% الذكور، 56.9% الاناث) منهـم 495.6 ألف خريج من الجامـعات الحكومية بنسبة 91.2٪ وعدد 48.1 ألف خريج من الجامعات الخـاصة بنسبة 8.8٪، وبلغت نسبة مساهمة الشباب (18-29سنة) في قوة العمل 39.9٪ (81.7٪ذكور، 18.3٪إناث) من إجمالي قوة العمل، و24,6% من قوة العمل للشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى، و 47.5% من قوة العمل للشباب الحاصلين على مؤهل متوسط و أقل من الجامعي ( 4,4% مؤهل فوق متوسط، 38,7% مؤهل متوسط، 4.4% ثانوي عام/ازهري)، و17.1% من قوة العمل للشباب الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط، إلى جانب 10.8٪ من قـوة العمل للشباب لم يحصلوا على شــــهادة (4.6% يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية ، 6.2 ٪ اميـين).

وبلغت نسبة الشبـاب المشتغلين بعمل دائم 50.8 ٪ مـن إجمالي المشتغليـن الشباب (47.6٪ ذكور، 73.8 ٪ إناث) ، كما بلغت نسبة العاملين بعقد رسمي 18 ٪ (13.7% ذكور ، 48.4٪ إناث).

وبلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمينات الاجتماعية 19.7% من إجمالي العاملين ( 16.5% ذكور ، 43.0% اناث)، وبلغت نسبة الشباب المشتركين في التامين الصحي 15.3% من إجمالي العاملين ( 11.9% ذكور، 40.3% اناث).

وبلغ معدل البطالة بين الشباب 16.4٪ (10.9٪ ذكور، 41.1٪ إناث)، وبـلغت نسبـة حالات الزواج للـذكـور في الـفئة الـعمرية (18-29 سنه) 60.9٪ من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2023 مقابل 84.0٪ للإناث.

وبـلـغت نسبـة إشـهادات الطـلاق للـذكـور في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) 17.6٪ من إجمالي إشهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2023 مقابل 37.0٪ للإناث.