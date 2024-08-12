شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: ترسية مشروع لصيانة أجهزة طبية بـ64.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، اليوم، الموافقة على ترسية منافسة مشروع صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية لـ5 مستشفيات بصحة عسير، مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن المستشفيات هي: (مستشفى خميس مشيط العام - مستشفى المجارده العام - مستشفى باللسمر العام - مستشفى سراة عبيده العام - مستشفى النماص العام).
وأضافت أن قيمة المشروع تقدر بنحو 64.193 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التنفيذ 5 سنوات.
ويتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن المستشفيات هي: (مستشفى خميس مشيط العام - مستشفى المجارده العام - مستشفى باللسمر العام - مستشفى سراة عبيده العام - مستشفى النماص العام).
وأضافت أن قيمة المشروع تقدر بنحو 64.193 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التنفيذ 5 سنوات.
ويتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2025م.