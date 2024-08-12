شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط نتائج أعمال إيجابية للشركات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 29825 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 36484 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 12887 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 6691 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 9628 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2854 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليصل إلى 7562 نقطة.



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعبور للاستثمار العقاري، والعربية لاستصلاح الأراضي، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

في سياق متصل أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وأيه كابيتال القابضة، وشركة مستشفى كليوباترا، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 300 ألف سهم، والثانية 395 ألف سهم، والثالثة 675 ألف سهم، والرابعة 300 ألف سهم.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا مصر لصناعة الكيماويات، ورمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 10 آلاف سهم، 80 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 3 آلاف سهم، 23.4 مليون سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي عدد 25 ألف سهم، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 2000 سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية عدد 1.2 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 7200 سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 11.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 6.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 69%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.5 مليار جنيه مقارنة مع 698.2 مليون جنيه.

حققت شركة مدينة مصر، إيرادات بلغت 4.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 95.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.5 مليار جنيه مقارنة مع 584.7 مليون جنيه بنسبة نمو 149.4%.

حققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات بلغت 10.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 6.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.2 مليار جنيه مقارنة مع 1.3 مليار جنيه.

حققت شركة الألومنيوم العربية، إيرادات بلغت 249.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 182.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 36%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 15.7 مليون جنيه مقارنة مع 7.5 مليون جنيه بنسبة نمو 110%.

فيما حققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 112.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 96.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 36.7 مليون جنيه مقارنة مع 51.6 مليون جنيه بنسبة انخفاض 41%.

في سياق آخر قالت شركة أم بي للهندسة، إنها حصلت على تخصيص أرض صناعية بمدينة السادات بمساحة 36 ألف متر مربع بعد استكمالها جميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للتخصيص الصناعي من هيئة التنمية الصناعية وسداد نسبة 10% من القيمة الإجمالية للأرض بمبلغ 4.428 مليون جنيه، على أن تسدد باقي قيمة الأرض على أربع سنوات بأقساط ربع سنوية بفائدة 10%، ومن المستهدف أن يتخطى حجم الاستثمارات للعمليات التوسعية بمبلغ 500 مليون جنيه على مراحل.