شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة للخرافى تبدأ إنتاج الغاز من بئر بشمال سيناء خلال سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشركة القابضة المصرية الكويتية-إحدى شركات عائلة الخرافي في مصر- إنه تم الاتفاق مع وزارة البترول، على توسعة مناطق الامتياز الممنوحة للشركة في شمال سيناء وتحويل منطقة البحث المضافة إلى عقد تنمية، وذلك بعد نجاح الشركة في تحقيق الكشف الخاص بحفر أول بئر استكشافي بمنطقة (KSE-2) والذي بدأ الإنتاج بالفعل في يونيو، بالإضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن يبدأ البئر الثاني بمنطقة (ATON-1) بالإنتاج في شهر سبتمبر المقبل.

وجاء ذلك في بيان للبورصة المصرية، بعد لقاء وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي مع لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية؛ لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تتعلق برغبة الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة إنتاج الغاز خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال شركتها التابعة "شركة شمال سيناء للبترول"، والتي تمتلك امتياز منطقة شمال سيناء البحري.

وأضافت الشركة، أن حجم الاستثمارات في الاستكشاف والتنمية بحقل شمال سيناء البحري ما قيمته 247 مليون دولار منذ عام 2017 وحتى تاريخه، وتم إضافة احتياطيات غاز تقدر بحوالي 212 مليار قدم مكعب.