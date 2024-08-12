شكرا لقرائتكم خبر عن المعادن الثمينة تشهد ارتفاعًا.. والذهب يستقر وسط إشارات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار المعدن الأصفر "الذهب" في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، وسط ترقب مزيد من الإشارات بشأن احتمالية خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2433.62 دولار للأوقية، في حين استقرت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر المقبل عند 2472.20 دولار للأوقية، بحسب ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.



وينتظر المتداولون إعلان المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس سبتمبر المقبل حيث يعد ذلك إيجابيًا للمعدن الأصفر لأنه يقلل من التكلفة البديلة للاستثمار، فعند انخفاض أسعار الفائدة تصبح العوائد على الأدوات المالية أقل جاذبية وبالتالي، يميل المستثمرون إلى البحث عن أصول أخرى قد تحقق لهم عوائد أفضل مثل الذهب.



أما عن المعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.2% إلى 931.40 دولارًا للأوقية، في حين استقرت العقود الآجلة للفضة عند 27.595 دولارًا للأوقية.



ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار المعدن الأحمر "النحاس" بشكل طفيف، وسط تكبده خسائر حادة الأسابيع الماضية، وارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 8,853.50 دولار للطن، في حين ارتفعت العقود الآجلة للنحاس لأجل شهر واحد بنسبة 0.2% إلى 3.9912 دولار للرطل.