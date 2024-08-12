شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 27760 ألف جنيه بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين ارتفاع ملحوظ بأكثر من 160جنيها ليسجيل مستوى 27760 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 27760 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلى 432 جنيها.



