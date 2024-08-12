شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 27760 ألف جنيه بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالإثنين، 12 أغسطس 2024 01:23 م
شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين ارتفاع ملحوظ بأكثر من 160جنيها ليسجيل مستوى 27760 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 27760 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.
ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلى 432 جنيها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز