شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الجيوشى: أهم ما يميز مبادرة ابدأ الوطنية كفاءة شبابها والان مع تفاصيل الخبر

قال رجل الأعمال طارق الجيوشي في تصريحات خاصة "لليوم السابع" إن أهم ما يميز المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " هو كفاءة شبابها الواعد، موضحا أنه التقى البعض منهم، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد علي عنصر الشباب في إداراة مجلات عديدة، حيث أطلق بداية العمل بالمبادرة في عام 2022 الماضي بشكل رسمي من أجل توحيد الصفوف داخل مجتمع الصناعة وتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين.

وأضاف "الجيوشي" في تصريحاته أن مبادرة "ابدأ" الوطنية ساهمت بشكل ملحوظ في تغيير الخريطة الصناعية لبعض الصناعات الأساسية بل وقامت بدراسة وتوطين بعض الصناعات المستحدثة والتي من شأنها تقليل الفاتورة الإستيرادية .

يذكر أن من أهداف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" توفير فرص عمل للشباب المصري، توطين الصناعات الحديثة، تقليل الفجوة الاستيرادية وإضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة، حيث تم تخصيص حوالي بـ200 مليار جنيه، وتوفير 150ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منذ اطلاق المبادرة في 2022.