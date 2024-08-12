شكرا لقرائتكم خبر عن «الرشيد»: حصول مصنعين على المستوى المتقدم في تقييم «SIRI» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة محمد هادي الرشيد وشركاه حصول مصنعيها على المستوى المتقدم في تقييم (SIRI) المدقق، من المركز الدولي للتحول الصناعي التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن مصنع إنتاج بودرة السيليكا، ومصنع إنتاج الرخام والجرانيت حصلا على المستوى المتقدم في تقييم (SIRI) المدقق.

ويعبر هذا التقييم عن تبني مصانع الشركة أحدث التقنيات في قطاع الصناعات التعدينية, ولهذه الشهادة فوائد عديدة للشركة والتي مما لا شك فيه سوف تفتح بيئة عمل أوسع للشركة وتحقيق أهدافها المستقبلية.