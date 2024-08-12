شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت مشاركة المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت للفترة من من 01 يناير 2024م حتى 30 يونيو 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الخميس بتاريخ 22/08/2024م الموافق 18/02/1446ه (نهاية يوم التداول بتاريخ 20/08/2024م الموافق 16/02/1446ه).
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 8.8 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 88 مليون وحدة.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.10 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.16%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-02-18 الموافق 2024-08-22، فيما سيكون دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الخميس بتاريخ 22/08/2024م الموافق 18/02/1446ه (نهاية يوم التداول بتاريخ 20/08/2024م الموافق 16/02/1446ه).
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 8.8 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 88 مليون وحدة.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.10 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.16%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-02-18 الموافق 2024-08-22، فيما سيكون دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.