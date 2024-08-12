شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «صناعة الورق» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 27,802,500 ريال، فيما سيكون عدد الأسهم المستحقة للأرباح 37,070,000 سهم.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال، فيما ستكوون نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-03-07 الموافق 2024-09-10، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-22 الموافق 2024-09-25. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 27,802,500 ريال، فيما سيكون عدد الأسهم المستحقة للأرباح 37,070,000 سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال، فيما ستكوون نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-03-07 الموافق 2024-09-10، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-22 الموافق 2024-09-25.