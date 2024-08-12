شكرا لقرائتكم خبر عن «أنابيب»: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المستحقين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية للأنابيب الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة الموافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والمنعقدة يوم الأربعاء 04 محرم 1446هـ الموافق 10 يوليو 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1446-01-16 الموافق 2024-07-22.
وأضافت أن عدد الأسهم المباعة 1349 سهما، والمبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 177,764.99 ريال، فيما يبلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 131.78 ريال.
وأوضحت أن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1446-02-08 الموافق 2024-08-12.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1446-01-16 الموافق 2024-07-22.
وأضافت أن عدد الأسهم المباعة 1349 سهما، والمبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 177,764.99 ريال، فيما يبلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 131.78 ريال.
وأوضحت أن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1446-02-08 الموافق 2024-08-12.