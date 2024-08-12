الاقتصاد

«أنابيب»: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المستحقين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية للأنابيب الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة الموافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والمنعقدة يوم الأربعاء 04 محرم 1446هـ الموافق 10 يوليو 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1446-01-16 الموافق 2024-07-22.
وأضافت أن عدد الأسهم المباعة 1349 سهما، والمبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 177,764.99 ريال، فيما يبلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 131.78 ريال.
وأوضحت أن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1446-02-08 الموافق 2024-08-12.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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