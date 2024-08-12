شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر«سايكو» المتراكمة إلى 17.07% من رأس المال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ انخفاض الخسائر 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.

وأوضحت أن الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2024 (51,195) ألف ريال والتي تمثل مانسبته 17.07% من رأس المال المال البالغ 300,000 ألف ريال.

ويعود انخفاض الخسائر المتراكمة بشكل أساسي إلى تحسن الأداء المالي للشركة خلال الأرباع الماضية.

وتواصل الشركة ممثلةً بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية جهودها في تعزيز مركزها المالي من خلال النمو المستدام والمربح للأعمال بالاضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وضبط تكاليفها. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 17.07% من رأس المال.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ انخفاض الخسائر 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.وأوضحت أن الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2024 (51,195) ألف ريال والتي تمثل مانسبته 17.07% من رأس المال المال البالغ 300,000 ألف ريال.ويعود انخفاض الخسائر المتراكمة بشكل أساسي إلى تحسن الأداء المالي للشركة خلال الأرباع الماضية.وتواصل الشركة ممثلةً بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية جهودها في تعزيز مركزها المالي من خلال النمو المستدام والمربح للأعمال بالاضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وضبط تكاليفها.