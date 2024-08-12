الاقتصاد

انخفاض خسائر«سايكو» المتراكمة إلى 17.07% من رأس المال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر«سايكو» المتراكمة إلى 17.07% من رأس المال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية للتأمين التعاوني انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 17.07% من رأس المال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ انخفاض الخسائر 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وأوضحت أن الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2024 (51,195) ألف ريال والتي تمثل مانسبته 17.07% من رأس المال المال البالغ 300,000 ألف ريال.
ويعود انخفاض الخسائر المتراكمة بشكل أساسي إلى تحسن الأداء المالي للشركة خلال الأرباع الماضية.
وتواصل الشركة ممثلةً بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية جهودها في تعزيز مركزها المالي من خلال النمو المستدام والمربح للأعمال بالاضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وضبط تكاليفها.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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