الاقتصاد

«الفخارية» توقع اتفاقية شراكة مع «لفان قطر»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة لإنتاج الأنابيب الفخارية اتفاقية الشراكة مع شركة لفان للأنابيب بدولة قطر اليوم الاثنين.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن بموجب الاتفاقية تدخل شركة لفان قطر شريكاً في شركة لفان للأنابيب "شركة لفان السعودية" بنسبة 45%.
علماً بأن شركة لفان السعودية تم تأسيسها في 3 يونيو 2024م بالمملكة العربية السعودية بملكية كاملة للفخارية.
وستسدد شركة لفان قطر مقابل الحصة عيناً عن طريق نقل خطوط إنتاج مصنعها في الدوحة لإنتاج الأنابيب البلاستيكية عالية الكثافة وملحقاتها إلى ملكية شركة لفان السعودية.
وستكون حصص الملكية بعد العملية بحصة 55% للفخارية و 45% لشركة لفان قطر.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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