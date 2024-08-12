شكرا لقرائتكم خبر عن بإضافة عضو خامس.. إعادة تشكيل لجنة المراجعة في «معادن» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن اللجنة المعاد تشكيلها ستزاول مهامها من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 24/10/2026م.

وتتكون اللجنة من: م. خالد المديفر، د. منار المنيف، مايك تشنغ، محمد العريفي، ريتشارد أوبراين. الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اليوم قرارا بإعادة تشكيل لجنة المراجعة وذلك بإضافة عضو خامس للجنة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن اللجنة المعاد تشكيلها ستزاول مهامها من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 24/10/2026م.وتتكون اللجنة من: م. خالد المديفر، د. منار المنيف، مايك تشنغ، محمد العريفي، ريتشارد أوبراين.