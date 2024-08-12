الاقتصاد

بإضافة عضو خامس.. إعادة تشكيل لجنة المراجعة في «معادن»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس إدارة شركة التعدين العربية (معادن) اليوم قرارا بإعادة تشكيل لجنة المراجعة وذلك بإضافة عضو خامس للجنة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن اللجنة المعاد تشكيلها ستزاول مهامها من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 24/10/2026م.
وتتكون اللجنة من: م. خالد المديفر، د. منار المنيف، مايك تشنغ، محمد العريفي، ريتشارد أوبراين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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