شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تعيين «الراجحي المالية» كصانع سوق لأسهم «أماك» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.