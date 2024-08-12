شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تعيين «الراجحي المالية» كصانع سوق لأسهم «أماك» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) تمديد تعيين شركة الراجحي المالية كصانع سوق لأسهم الشركة لمدة (6) أشهر إضافية، اعتبارًا من تاريخ 19 /08/ 2024م وحتى تاريخ 2025/02/18م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قرار التمديد لدعم السيولة في تداولات سهم الشركة، فيما يخضع هذا القرار لموافقة الجهات المختصة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 18 فبراير الماضي، تعيين شركة الراجحي المالية كصانع سوق لأسهم الشركة مما يدعم السيولة في تداولات السهم.
وستمارس شركة الراجحي المالية أنشطة صناعة السوق وفقًا لأنظمة ولوائح صناعة السوق، ابتداءً من 19 /08/ 2024م.
وستعلن الشركة أي تطورات في هذا الشأن في حينها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قرار التمديد لدعم السيولة في تداولات سهم الشركة، فيما يخضع هذا القرار لموافقة الجهات المختصة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 18 فبراير الماضي، تعيين شركة الراجحي المالية كصانع سوق لأسهم الشركة مما يدعم السيولة في تداولات السهم.
وستمارس شركة الراجحي المالية أنشطة صناعة السوق وفقًا لأنظمة ولوائح صناعة السوق، ابتداءً من 19 /08/ 2024م.
وستعلن الشركة أي تطورات في هذا الشأن في حينها.