شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودي الفرنسي» يعتزم إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتزم البنك السعودي الفرنسي إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي وطرحها طرحًا خاصاً داخل المملكة العربية السعودية.
ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية، فإن ذلك يأتي بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى 8 مليارات ريال من الشريحة الأولى بناءً على قرار مجلس الإدارة (بتاريخ 22-01-2024م الموافق 10-07-1445هـ).
وكان قرار مجلس الإدارة تضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس البرنامج والقيام بإصدار أي سلسة من الصكوك من وقت لآخر.
وعين البنك شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمدير بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص المحتمل.
ويتمثل نوع الإصدار في صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال السعودي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك ( SAR 8,000,000,000 Additional Tier 1 Capital Sukuk Programme).
وسيحدد عدد الصكوك المصدرة وقيمتها وفقاً لظروف السوق.
وأضافت أن الغرض من الإصدار المحتمل هو تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك.
ويخضع عرض الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية، فإن ذلك يأتي بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى 8 مليارات ريال من الشريحة الأولى بناءً على قرار مجلس الإدارة (بتاريخ 22-01-2024م الموافق 10-07-1445هـ).
وكان قرار مجلس الإدارة تضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس البرنامج والقيام بإصدار أي سلسة من الصكوك من وقت لآخر.
وعين البنك شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمدير بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص المحتمل.
ويتمثل نوع الإصدار في صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال السعودي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك ( SAR 8,000,000,000 Additional Tier 1 Capital Sukuk Programme).
وسيحدد عدد الصكوك المصدرة وقيمتها وفقاً لظروف السوق.
وأضافت أن الغرض من الإصدار المحتمل هو تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك.
ويخضع عرض الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.