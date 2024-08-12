شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال جلسة الإثنين على رأسها "السيارات" بنسبة 2.9% والان مع تفاصيل الخبر

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.9%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، وقفز قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.3%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.2%، ونما قطاع العقارات بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، يليه قطاعا التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، وهبط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%.

وانخفض قطاعا المواد البناء، والخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، ونزل قطاعا الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، 0.5%، على التوالي، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسويدي إليكتريك، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.041 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.018 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 131.1 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.45%، والعرب على 4.97%، واستحوذت المؤسسات على 23.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 118.7 مليون جنيه، 104.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 1.2 مليار جنيه، 1.4 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.8 مليار جنيه.

,ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 29706 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 36319 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 12842 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6605 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 9523 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2856 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 7526 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1757 نقطة.