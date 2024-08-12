شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة ميدانية لشركات الإنتاج البترولى بجنوب الوادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول إن زيارة نواب الشركة لحقول الشركات التابعة بالصحراء الشرقية الواقعة في نطاق الإشراف الفني والإداري للشركة تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فى تكثيف التواجد مع العاملين، وأن الزيارة تخللها عقد اجتماعات بحقول شركتي عش الملاحة وبتروجلف، وضمت هذه الاجتماعات استعراض خطط عمل شركات( بتروجلف – عش الملاحة - بترونفرتيتي – بتروكريم - بتروأمير – بتروصفوة -مجاويش "مجابتكو) .

خلال الزيارة

وتضمنت الجولة التى شارك فيها المهندس نبيل صلاح نائب الشركة للإنتاج والجيولوجى ابراهيم عبده نائب الاستكشاف والدكتور معتز خليل نائب التخطيط ،ونائب الشئون الإدارية خالد عبدالعزيز و محمد سليمان مساعد السلامة والصحة المهنية، زيارة تسهيلات الإنتاج ومحطة تجميع ومعالجة الزيت بحقول شركة عش الملاحة ومحطة استغلال غاز الشعلة لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل تسهيلات استخراج وإنتاج الخام، كما تم إجراء جولة ميدانية فى حقول شركات بتروجلف ومجاويش ومراجعة خطط وبرامج الاستكشاف والإنتاج والمشروعات ومتابعة ما تم تنفيذه وسبل الإسراع في بدء حفر أبار استكشافية بالمناطق الجديدة ووضع الآبار المكتشفة علي الإنتاج ،كما تم زيارة تسهيلات الإنتاج ومحطة تجميع ومعالجة الزيت بحقول شركة عش الملاحة ومحطة استغلال غاز الشعلة لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل تسهيلات استخراج وإنتاج الخام ، تم مراجعة خطط الطوارئ وإجراء تجربة حية لنظام الإطفاء بمنطقة العمليات بشركة عش الملاحة وجهاز حفر الآبار بشركة مجاويش، و تضمنت الجولة إجراء وقفة للسلامة بحقول بتروجلف، والتأكيد على اتباع إجراءات السلامة للحفاظ على الثروات البشرية وكفاءة واستدامة الأصول الإنتاجية.

جولة بشركات الإنتاج البترولى بجنوب الوادى