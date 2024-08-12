شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 12-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 12-8-2024، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسويدي إليكتريك، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.041 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعبور للاستثمار العقاري، والعربية لاستصلاح الأراضي، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والسويدي إليكتريك.

البورصة تربح 9 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسويدي إليكتريك، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.041 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.018 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 131.1 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.45%، والعرب على 4.97%، واستحوذت المؤسسات على 23.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 118.7 مليون جنيه، 104.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 1.2 مليار جنيه، 1.4 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.8 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 29706 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 36319 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 12842 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6605 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 9523 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2856 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 7526 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1757 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركات، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وأيه كابيتال القابضة، وشركة مستشفى كليوباترا، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 300 ألف سهم، والثانية 395 ألف سهم، والثالثة 675 ألف سهم، والرابعة 300 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا مصر لصناعة الكيماويات، ورمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 10 آلاف سهم، 80 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 3 آلاف سهم، 23.4 مليون سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي عدد 25 ألف سهم، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 2000 سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية عدد 1.2 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 7200 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 11.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 6.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 69%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.5 مليار جنيه مقارنة مع 698.2 مليون جنيه.

حققت شركة مدينة مصر، إيرادات بلغت 4.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 95.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.5 مليار جنيه مقارنة مع 584.7 مليون جنيه بنسبة نمو 149.4%.

حققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات بلغت 10.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 6.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.2 مليار جنيه مقارنة مع 1.3 مليار جنيه.

حققت شركة الألومنيوم العربية، إيرادات بلغت 249.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 182.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 36%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 15.7 مليون جنيه مقارنة مع 7.5 مليون جنيه بنسبة نمو 110%.

فيما حققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 112.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 96.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 36.7 مليون جنيه مقارنة مع 51.6 مليون جنيه بنسبة انخفاض 41%.

أم بي للهندسة

قالت شركة أم بي للهندسة، إنها حصلت على تخصيص أرض صناعية بمدينة السادات بمساحة 36 ألف متر مربع بعد استكمالها جميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للتخصيص الصناعي من هيئة التنمية الصناعية وسداد نسبة 10% من القيمة الإجمالية للأرض بمبلغ 4.428 مليون جنيه، على أن تسدد باقي قيمة الأرض على أربع سنوات بأقساط ربع سنوية بفائدة 10%، ومن المستهدف أن يتخطى حجم الاستثمارات للعمليات التوسعية بمبلغ 500 مليون جنيه على مراحل.



