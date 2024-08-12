شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الزميل عبد الحليم سالم الخامس على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع التنسيق الإلكترونى قائمة أوائل الثانوية العامة بعد إضافة درجتى مادة الفيزياء لطلاب شعبة علمى علوم، حيث حصل أحمد عبد الحليم سالم نجل الكاتب الصحفى باليوم السابع الزميل عبد الحليم سالم، على المركز الخامس.

أعرب الكاتب الصحفى باليوم السابع الزميل عبد الحليم سالم عن سعادته البالغة وسعادة الأسرة بدخول نجله أحمد عبد الحليم سالم، ضمن ترتيب الأوائل على مستوى الجمهورية بمجموع 403.5 بنسبة 98.4% فى المركز الخامس بعد إضافة درجتى الفيزياء حيث كان ترتيبه الثامن ولم يكن ضمن الترتيب قبل درجتى الفيزياء.

وجه عبد الحليم سالم الشكر لوزير التربية والتعليم؛ لحرصه البالغ على مصلحة الطلاب مهما كانت التحديات، مشيرا أن حلمه تحقق بدخول ابنه الترتيب حيث كان يخطط لذلك منذ التحاقه بمرحلة الثانوية العامة فى مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف أنه سجد لله شكرا على استعادة حق ابنه، نظرا للمجهود الكبير الذى بذله على مدار سنوات دراسته، فى الثانوية وانتظامه فى الدروس لكل المواد، موجها الشكر لزملائه فى الخليج 365 الذين دعموه حتى ظهور النتيجة.

أشار أن نجله سيلتحق بكلية طب قصر العينى وفق رغبته وهو بدخوله للمركز الخامس شرف كل أبناء قبيلة العقايلة وقبائل سيناء والشرقية والإسماعيلية كما شرف محافظة الإسماعيلية.