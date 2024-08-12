شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: وضع البئر الاستكشافي N.A/Q PII EAST على الإنتاح منتصف أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروه المعدنية لمتابعة عمليات الإنتاج للغاز الطبيعي وتحسين معدلات الإنتاج من الحقول، أجرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية( ايجاس ) زيارة تفقدية لحقول أبوقير للغاز الطبيعي، ضمت المهندس محمد رشدي نائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول، والدكتور أشرف رمضان مساعد رئيس شركة إيجاس للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، ومسئولي إدارات الحفر والإنتاج وتنمية الحقول بشركة ايجاس .

شارك فى الزيارة المهندس عبد المعز ليلة رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوقير والمهندس ريكاردو روزاتي المدير العام والمهندس شريف صالح مدير عام العمليات والجيولوجي أحمد نجم نائب مدير عام الإستكشاف والكيميائي هادي صلاح مدير عام السلامه والصحة المهنيه وحماية البيئة والمهندس رضا المهدي مدير عام حقول شركة بترول أبو قير.

وخلال الزيارة استعرض المهندس عبد المعز ليلة تطور مشروعات تنمية حقول شمال العامريه وشمال إدكو والتى تم وضعها على الإنتاج بكامل طاقتها في ديسمبر 2023، حيث بلغ الإنتاج منها 80 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 1250 برميل متكثفات يومياً، كما تم استعراض النتائج الإيجابية للبئرالإستكشافي N.A/Q PII EAST والذي تم حفره في حقل شمال أبو قير لإستهداف طبقتي كفرالشيخ القاعدية رقم 1 وطبقة رمال أبوماضي حيث بلغ الإحتياطي الأصلي للطبقتين 106 مليار قدم مكعب من الغاز و 25 مليون برميل من الزيت الخام والمخطط بدء الإنتاج منه في منتصف شهر أغسطس الحالي حيث ياتي ذلك كخطوة ضمن خطوات مطلوبة لزيادة إنتاج الغاز تدريجيا للمساهمة في سد الفجوة و تقليل اعباء الاستيراد .



واستعرض المهندس ريكاردو روزاتي تطور الإنتاج بالمنطقة من الغاز الطبيعي مؤكدا انها منطقة واعدة وقد أكد المهندس محمد رشدي مكانة وتاريخ شركة بترول أبو قير في صناعة وإنتاج الغاز الطبيعي المصري.

وشدد على أن هذه الزيارة تاتي في إطار متابعة العمل والالتقاء بالعاملين وتحفيز الجهود المبذولة حاليا في مناطق التزام أبو قير وشمال ادكو وشمال العامرية بهدف زيادة الإنتاج خاصة مع الاهتمام المشترك من قطاع البترول وشركة انرجين بالتنسيق لاتخاذ الإجراءات المحفزة علي ضخ المزيد من الاستثمارات لإستكشاف وتنمية الطبقات العميقة، وتعظيم الإنتاج من المنطقة، خاصة بعد ما أبدته شركة إنرجين خلال الفترة الماضية من جدية في تنفيذ أنشطة الاستكشاف والتنمية والإنتاج بمناطق التزام شركات بترول أبو قير وشمال العامرية وشمال إدكو.

كما أشاد بالجهود التي يبذلها العاملون بالشركة لتحقيق معدلات الإنتاج، مع التزامهم بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات.

ووجه الدكتور أشرف رمضان الشكر العاملين بالشركة على التزامهم بضوابط ومعايير السلامة والصحة المهنية مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على حماية البيئة.