شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع رئيس "ابيك"مستجدات التعاون فى مجال صناعة المواسير والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع عبد الكريم المطوع رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لصناعة المواسير "ابيك" لبحث اوجه التعاون فى مجالات العمل المشترك، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التى يجريها مع رؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر.

واوضح بدوى انه تم خلال اللقاء بحث مستجدات التعاون القائم بين قطاع البترول وشركة ابيك فى مجال صناعة المواسير الكاربون أستيل والأكواع الخاصة بمشروعات البترول والغاز، كما تم استعراض فرص العمل والمشروعات التى يمكن التعاون فيها مستقبلا بين الجانبين، مؤكداً على استراتيجية وسياسة الوزارة بالانفتاح والتعاون والتكامل مع كل الشركات العالمية من اجل نقل وتوطين احدث التكنولوجيات وجذب مزيد من الاستثمارات فى الانشطة البترولية المختلفة لزيادة الإنتاج وتحقيق المصالح المشتركة.



واكد بدوي على جدوى الشراكة الكويتية المصرية والتي تسهم في توفير جانب من المواسير لاحتياجات الشبكة القومية للغازات وخطوط نقل الغاز بم يدعم التصنيع المحلي وترشيد الاستيراد باى افكار ونماذج جديدة للاستثمار فى المشروعات البترولية المختلفة، وتعمل على وضع آليات عمل على المدى القصير والبعيد لتقديم الحلول ومواجهة التحديات وتوفير بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين لزيادة الإنتاج وزيادةالقيمة المضافة .



ومن جانبه استعرض رئيس أبيك أهم المشروعات التى تعمل فيها حاليا مع الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، لافتاً إلى ان الشركة تم تأسيسها فى مصر عام 2001 بالمساهمة مع الشركات المصرية، موضحاً ان منتجات الشركة من المواسير والاكواع يتم تصنيعها بأعلى درجة من الجودة ووفقاً للمعايير الدولية، مؤكدا على تطلع الشركة للتوسع فى اعمالها بمصر فى ضوء المشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة.حضر اللقاء المهندس علاء حسن نائب رئيس الشركة والعضو المنتدب.