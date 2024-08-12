شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات اللؤلؤ المصرى للإمارات تتخطى حاجز النصف مليار دولار خلال 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

تشكل صادرات اللؤلؤ المصرية إلى دولة الإمارات العربية قصة نجاح كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث تشهد نموا كبيرا وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفى الفترة من يناير وحتى مايو الماضي، حقق إجمالي الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة إلى دولة الإمارات قفزة ملحوظة قياسا بنفس الفترة من العام الماضي 2023، وبلغت قيمتها نحو 651 مليون و959 ألف دولار في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاعا من 117 مليون و728 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها 534 مليون دولار.

وتعتبر صادرات اللؤلؤ المصرية في صدارة قائمة صادرات السلع المصرية إلى الإمارات خلال الفترة المذكورة، حيث تشمل أيضا وقود وزيوت معدنية وبلغت قيمة صادراتها نحو 54 مليون و478 ألف دولار في الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 3 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 51 مليون و428 ألف دولار، يليها الصادرات المصرية من الفواكه والثمار بقيمة بلغت 70 مليون و190 ألف دولار خلال الفترة المذكورة العام الجاري، مقابل 54 مليون و859 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 15 مليون و331 ألف دولار.

وإجمالا تتصدر دولة الإمارات العربية قائمة أكبر 5 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إليها نحو مليار و170 مليون دولار، مقابل 600 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيدة بلغت نحو 570 مليون و781 ألف دولار.