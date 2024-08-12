شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الكهرباء لـ"التوزيع" يتفقد سير العمل بمحافظة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ان الدكتور محمد دعبيس مساعد وزير الكهرباء لشئون شركات التوزيع تفقد اليوم الاثنين، الإدارة العامة للكهرباء بمحافظة الفيوم التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس رأفت شمعة للاطمئنان على سير العمل وإعداد تقرير مفصل للدكتور محمود عصمت.

وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع حرص على تفقد القطاعات التجارية والمالية بإدارة المنصوره فى زيارة مفاجئة، كاشفا أنه أبدى بعض الملاحظات على السجلات والأمور الفنية البسيطة.

وقال المصدر إن جميع العاملين بقطاع الفيوم أشادوا بزيارة مساعد الوزير وحسن تعامله معهم و توجيه النصائح لهم بطريقة لائقه ، لافتا إلى أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء كلف مساعده الدكتور محمد دعبيس بإعداد خطة لزيارة جميع الإدارات المالية و التجارية بمختلف شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.



