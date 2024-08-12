شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة سلامة الغذاء يزور محافظتى أسيوط وسوهاج يومى 13 و 14 أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يزور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمحافظة سوهاج على مدار يومي الثلاثاء 13 أغسطس 2024 للمشاركة في عدد من الفعاليات منها الاجتماع مع مجلس إدارة الغرفة التجارية وتسليم شهادات دورة سلامة الغذاء.

وتستهدف الزيارة لقاءة محافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج ومناقشة عدد من الملفات التي تستهدف دعم جهود التنمية لصناعة الغذاء في المحافظة وملفات أخرى

كما يزور رئيس هيئة سلامة الغذاء محافظة أسيوط 14 أغسطس 2024 للمشاركة في اجتماع غرفة تجارة أسيوط وكذلك لقاء محافظ أسيوط لمناقشة آليات التعاون المشترك بين هيئة سلامة الغذاء والمحافظة.