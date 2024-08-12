شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تصدر قرارا بتعيين أحمد عبد الرحمن مديرا للتفتيش التجارى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارا بتعيين المحاسب احمد عبدالرحمن مديرا عامًا للتفتيش التجارى بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وبتولى مدير عام التفتيش التجارى بالشركة القابضة للكهرباء، متابعة الأداء التجارى بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، والتفتيش على محاضر سرقات التيار الكهربائي وفحص لجان التظلمات ومدى الالتزام بقواعد الشركة القابضة لكهرباء مصر.



