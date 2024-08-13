شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سيناء للأسمنت الأبيض بقيمة 1.5 مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سيناء للأسمنت الأبيض (بورتلاند)، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 888.9 ألف سهم بقيمة 1.5 مليار يورو، وصفقة على الشركة المتحدة للعبوات الزجاجية بحجم تداول 2.8 مليون سهم بقيمة 146.9 مليون جنيه، وصفقة على شركة كونستركشن أند ديزاين كونستك بحجم تداول 21.7 ألف سهم بقيمة 10.85 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 4.1 مليون سهم بقيمة من 1.9 مليار عبر تنفيذ 40 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسويدي إليكتريك، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.041 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.018 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 131.1 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.45%، والعرب على 4.97%، واستحوذت المؤسسات على 23.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 118.7 مليون جنيه، 104.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 1.2 مليار جنيه، 1.4 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.8 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 29706 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 36319 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 12842 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6605 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 9523 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2856 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 7526 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1757 نقطة.