شكرا لقرائتكم خبر عن مطابع محرم بالإسكندرية ترفع قدرتها الإنتاجية لـ 2400 طن بتكلفة 1.2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تنفيذ ‏مشروع إحلال وتجديد مصنع التبطين لرقائق الألمنيوم بمطابع محرم .

أوضحت ان المشروع يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الألمنيوم من 1000 طن سنويا إلى 2400 طن سنويا، لتغطية حاجة السوق المحلي وزيادة الحصة السوقية لشركة مطابع محرم، لافتة انه تم طرح مناقصة محدودة فى شهر يونيو 2024 لشراء الماكينة الجديدة وجارى دراسة العروض الفنية عدد 4 عروض حيث من المخطط بدأ التشغيل فى النصف الثانى من العام المالى 2024-2025 بتكلفة تصل لنحو 1.2 مليون دولار.

وبحسب البيانات المالية فإن مطابع محرم نجحت في تجاوز 23.4 مليون جنيه خسائر العام المالى المنتهى يونيو 2023 بأرباح بلغت 10.6 مليون جنيه العام المالى المنتهى 30 يونيو 2024 بالرغم من التحديات الكبيرة التى واجهتها الشركة ومصانعها بمحافظة الاسكندرية.

وتأسست شركة مطابع محرم الصناعية بموجب الأمر العالى الصادر من الخديوى محمد توفيق فى 12/5/1885 والذى نشر فى جريدة الوقائع المصرية فى 20/5/1885.